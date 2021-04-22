22.04.2021, 09:30
Кая Каллас готовится посетить с визитом Украину(16)
Foto: Taavi Sepp
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готовится посетить с официальным визитом Украину — он может состояться в мае, пишет RusERR.
Приглашение посетить Киев поступило ей от премьера Украины Дениса Шмыгаля во время прошедшей в марте беседы по видеосвязи, и Каллас ответила на него согласием.
В настоящее время визит находится в процессе подготовки и, вероятно, состоится в мае, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе правительства.
На прошлой неделе с официальным визитом в Киеве вместе с коллегами из других стран Балтии побывала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По его итогам было принято совместное заявление, в котором министры призвали Россию прекратить провокационные действия по стягиванию войск к границе с Украиной.