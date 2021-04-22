Кая Каллас готовится посетить с визитом Украину

Приглашение посетить Киев поступило ей от премьера Украины Дениса Шмыгаля во время прошедшей в марте беседы по видеосвязи, и Каллас ответила на него согласием.

В настоящее время визит находится в процессе подготовки и, вероятно, состоится в мае, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе правительства.

На прошлой неделе с официальным визитом в Киеве вместе с коллегами из других стран Балтии побывала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По его итогам было принято совместное заявление, в котором министры призвали Россию прекратить провокационные действия по стягиванию войск к границе с Украиной.