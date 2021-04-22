ООН: условия содержания Алексея Навального в колонии равноценны пыткам

С соответствующим заявлением выступили специальный докладчик ООН по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан, спецдокладчик по пыткам Нильс Мельцер, а также еще два эксперта международной организации, сообщает информагентство Reuters в среду, 21 апреля.

Условия содержания Навального в колонии во Владимирской области, где ему отказываются предоставить требуемую медицинскую помощь, можно сравнить с пытками, считают правозащитники. По их сведениям, эта колония не соответствует международным стандартам для пенитенциарных учреждений.

Эксперты ООН также призвали российские власти "обеспечить доступ к Навальному его собственных врачей и позволить ему отправиться за границу для получения экстренной медицинской помощи", как это произошло в августе 2020 года. Преследование Навального, в том числе его отравление запрещенным веществом типа "Новичок", является "ответом на критику в адрес российского правительства и серьезного нарушения прав" оппозиционера, отмечается в заявлении.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты оппозиционера неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья. ФСИН 19 апреля сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии.Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении политика и полном расследовании его отравления "Новичком".