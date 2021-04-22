В этом году в государственных лесах будет высажено 24 миллиона растений(3)
”Высадка леса на 400 гектарах, где его никогда не было, также сыграет важную роль в смягчении последствий климатических изменений, поскольку через 70 лет он будет связывать углерод в объеме, равном годовому выбросу 50 000 автомобилей. На нелесных площадях углерод оставался бы несвязанным”, — сказал начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.
В этом году в государственном лесу будет высажено рекордное количество — 24 миллиона растений, что на миллион больше, чем в прошлом году. Все растения выращены в питомниках RMK. Будет посажено 11 миллионов сосен, 10,3 миллиона елей, 2,4 миллиона берез и 190 тысяч саженцев черной ольхи. RMK инвестирует в закладку нового леса и выращивание молодого леса 20,3 млн евро, что станет рекордной суммой.
Из нововведений Вяэт отметил, что вместо одной посадочной машины используются три, и вдобавок RMK расширил подготовку почвы одернением. ”Посадочные машины работают по всей Эстонии в течение всего вегетационного периода с апреля по октябрь и высаживают в почву миллион горшечных растений. На территориях, где восстановление проходит с трудом, хороший результат дает высадка горшечных саженцев с одернением. Новое поколение леса вырастает быстрее, и мы экономим средства”. Дополнительные посадочные машины и более обширное одернение увеличили спрос на ели в контейнерах. Если до сих пор в государственном лесу высаживалось около 700 000 горшечных саженцев ели в год, но в этом году их будет высажено более 2,7 миллиона.
RMK продолжит посадку леса и осенью. Тогда в государственном лесу будет посажен миллион саженцев ели с открытой корневой системой, а в качестве нововведения и небольшое количество саженцев сосны.
Большая часть обновляемой территории в 9500 гектаров будет засажена растениями. Под естественное обновление отведено приблизительно 2200 гектаров, или 20 процентов всех площадей, где есть предпосылки для естественного обновления территорий с подходящими породами деревьев. В этом году на основании результатов лесохозяйственного анализа RMK отказался от вспомогательной минерализации почвы на территориях естественного обновления.
Поскольку большинство растений высаживается вручную, сезон посадки леса предлагает работу 1700 человек помимо сотрудников RMK. Рабочая сила уже есть: одну треть работников составляют рабочие по вырубке RMK, а остальные — это более 120 подрядчиков, найденных в рамках государственных тендеров.
RMK все больше инвестирует в качество растений и их защиту с использованием песка и бараньего жира, а также в уход за растущими лесами. Важнее количества посаженных растений уход за ними на этапе роста. В 2020 году RMK признал возобновленным 10 583 га. Возобновленным считается лес, когда на одном гектаре растет не менее 1000 елей высотой более полуметра и 1500 сосен или 1500 лиственных деревьев высотой не менее одного метра. ”Таким образом, количество посаженных растений — это только один показатель, и еще важнее оценить рост через пять лет после вырубки. На месте лесосеки лес восстанавливается в среднем за 4,6 года”, — сказал Тоомас Вяэт.
При посадке леса применяются особые требования для предотвращения распространения вируса. По причине пандемии в этом году общественных толок по посадке леса проводиться не будет.
Посадка леса в 2021 году по уездам: