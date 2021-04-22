В этом году в государственных лесах будет высажено 24 миллиона растений

”Высадка леса на 400 гектарах, где его никогда не было, также сыграет важную роль в смягчении последствий климатических изменений, поскольку через 70 лет он будет связывать углерод в объеме, равном годовому выбросу 50 000 автомобилей. На нелесных площадях углерод оставался бы несвязанным”, — сказал начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.

В этом году в государственном лесу будет высажено рекордное количество — 24 миллиона растений, что на миллион больше, чем в прошлом году. Все растения выращены в питомниках RMK. Будет посажено 11 миллионов сосен, 10,3 миллиона елей, 2,4 миллиона берез и 190 тысяч саженцев черной ольхи. RMK инвестирует в закладку нового леса и выращивание молодого леса 20,3 млн евро, что станет рекордной суммой.

Из нововведений Вяэт отметил, что вместо одной посадочной машины используются три, и вдобавок RMK расширил подготовку почвы одернением. ”Посадочные машины работают по всей Эстонии в течение всего вегетационного периода с апреля по октябрь и высаживают в почву миллион горшечных растений. На территориях, где восстановление проходит с трудом, хороший результат дает высадка горшечных саженцев с одернением. Новое поколение леса вырастает быстрее, и мы экономим средства”. Дополнительные посадочные машины и более обширное одернение увеличили спрос на ели в контейнерах. Если до сих пор в государственном лесу высаживалось около 700 000 горшечных саженцев ели в год, но в этом году их будет высажено более 2,7 миллиона.

RMK продолжит посадку леса и осенью. Тогда в государственном лесу будет посажен миллион саженцев ели с открытой корневой системой, а в качестве нововведения и небольшое количество саженцев сосны.