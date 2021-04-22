ВИДЕО | На кругу в Мустамяэ прямо на проезжей части жестко подрались два водителя

На видео, снятом из окна многоэтажного дома рядом с кругом Эхитаяте теэ в Мустамяэ, видино как водитель припаркованного на пешеходном переходе белого автомобиля начинает драку с водителем остановившегося позади черного авто и, сбивая с ног, избивает его.

В комментариях к записи одни пользователи списывают агрессию на последствия карантина и весеннее обострение, другие выражают надежду, что у драки был серьезный повод и началась она не просто так и вспоминают "Урмаса с битой".

Полиция ничего не знает об инциденте и не смогла дать комментарий. Представитель полиции добавил, что при виде подобного нарушения порядка нужно позвонить по номеру 112, так как решение конфликта кулаками посреди проезжей части представляет опасность не только для самих участников конфликта, но и для других участников дорожного движения.