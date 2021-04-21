Полиция ищет пожилую женщину, которая ушла из попечительского дома

Персонал попечительского дома заметил исчезновение женщины сегодня около 18 часов и обратился в полицию. Так как Вирге живет в этом попечительском доме недавно, то есть основание полагать, что она могла уйти к себе на хутор, находящийся в паре километров от попечительского дома.

Полицейские основательно проверили деревню Ульви и ее окрестности, но поиски не принесли результата. Патрули продолжают поиски женщины в Ляэне-Вирумаа.

По состоянию здоровья Вирге может быть трудно ориентироваться и она может не помнить, куда она идет. Ее рост 165 см, на ней темные спортивные брюки и темная фланелевая рубашка У нее каштановые волосы.

Просим всех, кто видел Вирге, или знает, где она может находиться, просим позвонить на номер Центра тревоги 112.