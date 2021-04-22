Кая Каллас объяснила, почему государство не может компенсировать больничный лист с первого дня

По расчётам, которые привели столичные власти, компенсация больничного листа с первого дня не требует больших затрат. Объём дополнительного бюджета составляет 700 миллионов евро, а для названных целей нужно было бы всего 7 миллионов.

Премьер-министр отметила, что главной целью правительства является предотвращение распространения вируса: 43% инфицированных заразились в семье, 33% не знают, где они заразились, и только 12% заразились на работе.

По её словам, это значит, что данные меры не предотвратили распространение болезни.

Несмотря на то, что Таллинн выплачивает пособие с первого дня больничного, в столице самые высокие показатели заражения, следовательно эти вещи между собой почти не связаны.

”Мы считаем, что пошли навстречу по двум пунктам: во-первых, компенсацию по болезни выплачивают со второго дня, в обычное время — с четвёртого дня. Во-вторых, платят и тем, кто должен быть в изоляции, хотя это не болезнь, а обязательство”, — сказала Каллас.

Выплата компенсаций заложена в дополнительный бюджет до конца года. Так как вакцинировать всех жителей страны не представляется возможным, правительство считает, что заражённым людям и людям, которые с ними контактировали, лучше оставаться дома. Однако по этому поводу в правительстве ещё идут споры.

”По нашему мнению, первый день самоответственности необходим”, — подчеркнула премьер-министр.

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