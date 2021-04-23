Здоровье
23.04.2021, 08:32

Грета Тунберг пожертвует 100 000 евро на программу ВОЗ по вакцинации

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Грета Тунберг
Грета Тунберг
Фото: Dogwoof Pictures/Keystone Press Agency
Активистка Грета Тунберг, занимающаяся вопросами климата и окружающей среды, пожертвует 100 000 евро из своего фонда в поддержку инициативы COVAX, направленной на закупку вакцин от COVID-19 в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению лекарствами наиболее уязвимых групп населения, включая работников здравоохранения, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями всех стран мира. Об этом сообщает ВОЗ.

Пожертвование будет сделано из средств Фонда Греты Тунберг. Этот фонд существует за счёт благотворительных взносов в поддержку борьбы с изменением климата.

Грета Тунберг, принимавшая участие в пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения по вопросам, связанным с COVID-19, сказала: ”Международное сообщество должно сделать как можно больше, чтобы преодолеть настоящую трагедию — неравенство в отношении распределения вакцин. В нашем распоряжении есть средства, чтобы исправить тот невероятный дисбаланс в борьбе с COVID-19, который существует сегодня во всём мире. Как и в случае с климатическим кризисом, в первую очередь мы должны помогать наиболее уязвимым. Вот почему я поддерживаю ВОЗ, [ассоциацию] Gavi и всех, кто участвует в инициативе COVAX, которая, как я считаю, предлагает наилучший путь для обеспечения истинного равенства в вакцинации и выхода из пандемии”.

В среднем в странах с высоким уровнем доходов вакцину от коронавируса получил один из четырёх человек. В странах с низким уровнем доходов — один из более чем пятисот.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус поблагодарил Грету Тунберг за её активную позицию в отношении справедливого распределения вакцин и отметил, что пожертвование из её фонда в пользу COVAX станет хорошим примером для других.

”Грета Тунберг вдохновила миллионы людей во всём мире на принятие мер по борьбе с климатическим кризисом, и её решительная поддержка справедливого распределения вакцин во время пандемии COVID-19 ещё раз демонстрирует её стремление сделать наш мир более здоровым, безопасным и справедливым местом для всех людей, — сказал доктор Тедрос. — Я призываю мировое сообщество последовать примеру Греты и сделать всё возможное в поддержку COVAX, чтобы защитить наиболее уязвимых людей мира от этой пандемии”.

Главный исполнительный директор Фонда ВОЗ Анил Сони назвал пожертвование Фонда Греты Тунберг важным сигналом для политиков: молодые люди во всём мире активно поддерживают борьбу с пандемией и готовы принимать в ней участие.

”Подарок Греты — это послание нам, всему мировому сообществу о том, что мы должны объединиться и совместно обеспечить всем жителям планеты доступ к вакцинам от COVID-19. Каждый из нас может внести свой вклад, — сказал Анил Сони. — Фонд ВОЗ стремится работать рука об руку со всеми, кто разделяет эту позицию”.

Фонд Всемирной организации здравоохранения планирует собирать средства в поддержку инициативы COVAX в том числе посредством новой благотворительной кампании, которая будет запущена в конце апреля.

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