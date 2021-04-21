Таллинн продлевает стопроцентное освобождение от платы за аренду городских площадей

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, действие продлеваемой общегородской льготы распространяется на предприятия (к примеру, общественного питания, торговли, а также спортивные клубы), работающие на принадлежащих городу коммерческих площадях.

”В отношении перечисленных предприятий по всему городу действует ставка освобождения от платы за аренду в размере 100 процентов, — уточнил Рийсалу. — Вследствие введенных правительством ЭР ограничений, с 11 марта по 2 мая закрыты торговые центры, предприятия общественного питания, спортивные клубы, и действуют дополнительные ограничения в отношении занятий спортом, проведения тренировок, спортивных соревнований и мероприятий, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, курсов по повышению квалификации. Поскольку, по оценке города, негативное влияние направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции мер и ограничений будет ощущаться и в мае, город решил продлить действие льгот до 31 мая. Стопроцентное освобождение получат также городские сооружения, то есть уличные террасы — для них льгота продлевается до 30 июня”.

Срок действия льготы по снижению платы за аренду используемых на основании договоров о выдаче городских сооружений в пользование под торговую деятельность объектов, то есть уличных террас заведений общественного питания, продлевается до 30 июня с целью поддержать экономическую деятельность наиболее пострадавшего от ограничений сектора услуг таким образом, чтобы городское имущество использовалось прежде всего на свежем воздухе, а не во внутренних помещениях, где вероятность распространения вируса выше.