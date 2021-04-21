ФОТО и ВИДЕО | Фонтаны с бассейнами, спортплощадка, каток. Парк Мянни превратится в зону отдыха нового поколения

”Будущий парк Мянни можно назвать зоной отдыха нового поколения, в которой сочетаются настоящая природа и современные возможности для времяпрепровождения”, — оценил новое решение парка Мянни старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

”Парк Мянни стал своеобразным центром района, где проходят общие мероприятия, а в будние дни этот парк является любимым местом времяпрепровождения жителей Мустамяэ. После реконструкции парк Мянни получит еще больше возможности действий, и его можно будет использовать круглый год”, — отметил старейшина.

Объявленный в 2018 году конкурс идей по реконструкции парка Мянни проходил в два этапа. Из 11 работ лучшим был признан эскиз идеи Männiöölane (”Сосновая совка”) от OÜ Lootusprojekt (Керсти Лоотус, Кадри Уусен, Лийви Мяэкаллас, Киур Лоотус, Сийм Лоотус) и OÜ Positiivne pinnavorm (Лидия Зарудная).

”Суть нашего идеи эскиза заключалась в том, чтобы преобразовать раздробленную структуру парка в части с определенными функциями, при этом не нанося значительного вреда природе парка”, — раскрыла принципы, которые привели их к победе ландшафтный архитектор OÜ Lootusprojekt Керсти Лоотус. Она добавила: ”Мы учли также предложения жителей Мустамяэ и в проекте использовали, например, протоптанные жителями тропинки, так как они, следовательно, являются для людей необходимыми и функциональными”.

Для подавления шума окружающих улиц в парке будет посажено еще около 110 деревьев и 4000 кустарников, а также построена цветочная поляна площадью 9000 м². Также в парке будут созданы детские площадки, места для отдыха, занятий спортом, проведения общественных мероприятий, кольцевая дорога и городок дорожного движения Väike Mustamäe (”Маленький Мустамяэ”).