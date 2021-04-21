ФОТО | У посольства России в Таллинне состоялась акция в поддержку Навального. Пикет прошел и в Нарве

По словам одного из участников пикета - Даниила Куракина, - это была довольно спонтанная акцbя.

"Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) анонсировал, что акции будут в 19.00. Я пришел к посольству в 19.00, народ уже стоял. Собралось человек 30", - сообщил Куракин.

"Люди говорят, что люди пришли сами, без организатора. Что нигде заранее об акции не заявлялось", - добавил он.

Пикет продлился немногим более часа.

В Нарве тоже прошла акция солидарности с Навальным. Рассказывает Иван Полынин, политолог, участник акции:

"Акция получилась небольшой, пришло не больше 10 человек. Сыграла свою роль спонтанность мероприятия, рабочий день и общий настрой многих. Отличие этой акции от предыдущей в том, что ты должен осознавать, что являешься свидетелем чего-то ужасного. Раньше, когда люди выходили, например, в январе и требовали освобождения Навального, потрясая туалетными ёршиками, и напевая про аквадискотеку было больше задора и юмора. Зло в виде Путина и российской власти показывало себя смешным, нелепым и рассеянным.

Сейчас ситуация другая зло показывает себя именно таким какое оно есть: жестоким, глухим, лишённым малейшей человечности. Навального - человека за которого вступаются президенты, премьеры, за жизнью которого следят миллионы людей в России и по всему миру убивают. Убивают медленно и нагло, лишают сна и медицинской помощи, продолжая врать. Зло готово начать новую войну, лишь только бы все отвлеклись от того, как оно жрёт героя. Но если зло может позволить такое в отношении его, что говорить про всех остальных?