ВИДЕО: Росгвардия эстонке не помеха. Эпп Мяэ выиграла чемпионат Европы!

Финальный поединок проходил в упорной борьбе. В стартовой трехминутке балл за активность заработала Воробьева. За минуту до конца схватки Мяэ восстановила равновесие - 1:1. Этот счет продержался до конца поединка, но по последнему активному действию победа была присуждена эстонской спортсменке.

"Еще до начала финальной схватки было ясно, что крупного счета в поединке не будет. Мы хорошо знали козыри россиянки и проделали дома при подготовке к турниру большую работу. Знали, что во втором периоде соперница начинает терять выносливость, а я в своих силах была уверена. Победа на чемпионате Европы - самый большой успех в моей карьере", - так прокомментировала свое выступление в польской столице уроженка Ляэне-Вирумаа.

Последний раз эстонские борцы выигрывали золото чемпионата Европы в 1947 году - это был легендарный тяжеловес Йоханнес Коткас.

На пути к финалу Мяэ (ее тренируют Ахто Раска и Максим Молонов) уверенно победила в четвертьфинале азербайджанку Самиру Алиеву - 10:0, а в полуфинале одолела француженку Синтию Вескан - 4:0.

Ранее 29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира (2015, 2019) и один раз завоевала бронзу на чемпионате Европы (2017).

Воробьева, которую одолела Мяэ, очень опытная спортсменка. Уроженка Иркутской области - победительница Олимпиады-2012 и серебряный призер Игр-2016. Помимо олимпийских наград, Воробьева дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2019) и трижды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2014, 2020). 29-летняя питерская спортсменка - старший лейтенант Росгвардии.