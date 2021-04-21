21.04.2021, 20:15
СУПЕР! Женщина-борец Эпп Мяэ сразится за золото чемпионата Европы(2)
Foto: EPA/Scanpix
На проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе прекрасно выступает Эпп Мяэ (весовая категория до 76 кг). Лучшая женщина-борец Эстонии сразится в поединке за золотую медаль.
На пути к финалу Мяэ уверенно победила в четвертьфинале азербайджанку Самиру Алиеву - 10:0, а в полуфинале одолела француженку Синтию Вескан - 4:0.
Финальный поединок за золотую медаль состоится в польской столице 22 апреля.
29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира (2015, 2019) и один раз завоевала бронзу на чемпионате Европы (2017).