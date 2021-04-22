СЕГОДНЯ: Лучшая женщина-борец Эстонии сразится за золото с офицером Росгвардии

На пути к финалу Мяэ уверенно победила в четвертьфинале азербайджанку Самиру Алиеву - 10:0, а в полуфинале одолела француженку Синтию Вескан - 4:0.

Финальный поединок за золотую медаль состоится в польской столице 22 апреля. Соперницей Мяэ в решающей схватке будет россиянка Наталья Воробьева - победительница Олимпиады-2012 и серебряный призер Игр-2016. Помимо олимпийских наград, Воробьева дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2019) и трижды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2014, 2020). 29-летняя спортсменка - старший лейтенант Росгвардии.

29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира (2015, 2019) и один раз завоевала бронзу на чемпионате Европы (2017).

На Европейских играх 2019 года в Минске Мяэ выиграла поединок у Воробьевой за бронзовую медаль.

Схватки за медали чемпионата Европы начнутся в Варшаве в 19:00. Мяэ и Воробьева выйдут на ковер последними.