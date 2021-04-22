Росгвардия эстонке не помеха. Эпп Мяэ выиграла чемпионат Европы!

Финальный поединок проходил в упорной борьбе. В стартовой трехминутке балл за активность заработала Воробьева. За минуту до конца схватки Мяэ восстановила равновесие - 1:1. Этот счет продержался до конца поединка, но по последнему активному действию победа была присуждена эстонской спортсменке.

На пути к финалу Мяэ уверенно победила в четвертьфинале азербайджанку Самиру Алиеву - 10:0, а в полуфинале одолела француженку Синтию Вескан - 4:0.

Ранее 29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира (2015, 2019) и один раз завоевала бронзу на чемпионате Европы (2017).

Воробьева, которую одолела Мяэ, очень опытная спортсменка. Уроженка Иркутской области - победительница Олимпиады-2012 и серебряный призер Игр-2016. Помимо олимпийских наград, Воробьева дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2019) и трижды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2014, 2020). 29-летняя питерская спортсменка - старший лейтенант Росгвардии.