В государственном лесу начинается весенне-летний перерыв в рубке леса

RMK делает такой перерыв в весенне-летний сезон с 2002 года. Благодаря приостановлению рубки не нарушается покой живущих прежде всего в старых лесах птиц и животных в период их размножения. В то же время не повреждается почва во время влажного весеннего сезона.

”Во время перерыва в рубке в государственном лесу ведутся лесовосстановительные работы, и в этот период мы не рубим. Помимо посадки леса мы выполняем работы, необходимые для поддержания в порядке дорог, объектов и осушительных канав, а также по мере затвердевания почвы продолжаем вывозить ранее вырубленную древесину с лесосек”, — пояснил член правления RMK Таво Ууеталу.

В этом году в государственном лесу будет высажено рекордное количество — 24 миллиона растений. Новое поколение лесов будет посажено примерно на 12 000 гектаров, из которых 400 гектаров образуют малоценные луга и кустарники, где раньше лес не рос.

Кроме того, весной будет выполнено выравнивание дорог протяженностью 8 200 км и продолжатся лесозащитные работы. Когда жуки-короеды просыпаются от спячки и начинается их расселение, из леса вывозятся срубленные до начала перерыва в рубке и заселенные короедами ловчие деревья, чтобы избежать распространения вредителя в неповрежденном лесу.