Поножовщина в Хаапсалу: подозреваемый арестован. Он замешан еще в четырех противоправных эпизодах
"Он подозревается в убийстве. В результате нападения один человек погиб, другие получили настолько серьезные ранения, что нуждаются в больничном лечении. К тому же его подозревают еще в четырех инцидентах с нанесение телесных повреждений. Причем во всех случаях мужчина был пьян", — сказал прокурор Индрек Калда.
"В связи с одним прежним правонарушением он был направлен на лечение от алкогольной зависимости, но его не прошел", — добавил прокурор.
В случае признание виновным в убийстве подсудимый может получить от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.
Центр тревоги полyчил сообщение о том, что в квартире на ул. Тамме пострадало три человека, в 4.30 утра вторника.
Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сказал, что прибывшие на место полицейские обнаружили, что пострадали двое мужчин и женщина. "45-летний мужчина получил смертельные ранения. 47-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу в сверхтяжелом состoянии", –сказал он.
По собраннoй на месте происшествия информации есть основание подозревать в совершении преступления 45-летнего мужчину.
Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство. На данный момент известно, что эти четыре человека были знакомы и проводили совместно время, употребляя алкоголь. Что точно произошло и что привело к таким последствиям, будет выяснено в ходе следствия.