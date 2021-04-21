Поножовщина в Хаапсалу: подозреваемый арестован. Он замешан еще в четырех противоправных эпизодах

"Он подозревается в убийстве. В результате нападения один человек погиб, другие получили настолько серьезные ранения, что нуждаются в больничном лечении. К тому же его подозревают еще в четырех инцидентах с нанесение телесных повреждений. Причем во всех случаях мужчина был пьян", — сказал прокурор Индрек Калда.

"В связи с одним прежним правонарушением он был направлен на лечение от алкогольной зависимости, но его не прошел", — добавил прокурор.

В случае признание виновным в убийстве подсудимый может получить от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

Центр тревоги полyчил сообщение о том, что в квартире на ул. Тамме пострадало три человека, в 4.30 утра вторника.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сказал, что прибывшие на место полицейские обнаружили, что пострадали двое мужчин и женщина. "45-летний мужчина получил смертельные ранения. 47-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу в сверхтяжелом состoянии", –сказал он.

По собраннoй на месте происшествия информации есть основание подозревать в совершении преступления 45-летнего мужчину.

Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство. На данный момент известно, что эти четыре человека были знакомы и проводили совместно время, употребляя алкоголь. Что точно произошло и что привело к таким последствиям, будет выяснено в ходе следствия.