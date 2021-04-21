ВИДЕО: 6:5 после 0:3! Суперкамбэк хоккеистов сборной Эстонии

Поединок в Катовице начался обескураживающе для эстонской команды. Литовцы открыли счет уже на 30-й секунде. Через минут они забросили вторую шайбу, а вскоре Эстония проигрывала 0:3!

Такое начало могло выбить из равновесия любую команду, однако эстонские парни организовали погоню и до конца периода вплотную приблизились к сопернику - 3:4! Отличились Артемий Александров, Расмус Кийк и Андре Линде.

После перерыва литовцы еще раз добились успеха. В третьем периоде Никита Пузаков и Марк Вийтанен забросили две шайбы и сравняли счет - 5:5!

Для определения победителя был назначен овертайм в формате "3х3", в котором успех сопутствовал сборной Эстонии. Победную шайбу забросил Вийтанен на 23-й секунде дополнительного периода.

Литовцы были в шоке от такой развязки поединка. Сборная Эстонии стала бронзовым призером Кубка трех морей.

В предыдущих матчах подопечные Юсси Тупамяки проиграли в Катовице Польше (1:6) и Латвии (0:14).