21.04.2021, 19:45
Контавейт сделала 12 эйсов и победила 4-ю ракетку мира
Zuma Press / Scanpix
В Штутгарте продолжается теннисный турнир с призовым фондом 456 000 евро. В 1/8 финала Анетт Контавейт (WTA 27) победила 22-летнюю американку российского происхождения Софию Кенин (WTA 4) - 7:5, 6:.
Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года Кенин не могла справиться с подачей Контавейт. Анетт сделала в матче 12 эйсов!
На старте турнира Контавейт уверенно разобралась в Штутгарте с 18-летней немкой Юлией Миддендорф - 6:2, 6:3.
Вторая представительница эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 65) в эти дни выступает на теннисном турнире в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов. В первом круге Канепи победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (WTA 90) - 6:4, 6:4.