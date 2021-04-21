Контавейт сделала 12 эйсов и победила 4-ю ракетку мира

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года Кенин не могла справиться с подачей Контавейт. Анетт сделала в матче 12 эйсов!

На старте турнира Контавейт уверенно разобралась в Штутгарте с 18-летней немкой Юлией Миддендорф - 6:2, 6:3.

Вторая представительница эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 65) в эти дни выступает на теннисном турнире в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов. В первом круге Канепи победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (WTA 90) - 6:4, 6:4.