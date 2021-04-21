Власти вновь объявили международный тендер на проектирование Таллиннской больницы

По словам городского секретаря Прийта Лелло, в конкурсе госпоставки возникла угроза конфликта интересов, потому что в подготовке документов тендера участвовал специалист, чьи трудовые отношения с прежним работодателем и полномочия как члена правления были завершены еще в ноябре 2020 года, но предприятие изменило данные в коммерческом регистре лишь 23 марта 2021 года.

5 апреля Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения отозвал объявленный в конце марта международный тендер на проектирование Таллиннской больницы, чтобы исключить угрозу возможного конфликта интересов в команде проекта. Город заказал в адвокатском бюро Sorainen анализ, чтобы проконтролировать возможные подозрения в конфликте интересов и конкурентном преимуществе в ходе производства по тендеру Таллиннской больницы.

Участвовать в конкурсе приглашаются проектировочные фирмы как из Эстонии, так и из-за рубежа, имеющие большой опыт и специализирующиеся на проектировании больниц, а также заслужившие признание за успешно осуществленные крупные проекты больниц. Средний нетто-оборот участника тендера за три последних завершившихся экономических года должен составлять не менее трех миллионов евро. Поскольку речь идет об очень большом объеме проектирования, помимо крупных проектировочных фирм на конкурс ожидаются и совместные предложения.

Подготовку к тендеру на проектирование Таллиннской больницы провели в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов. Участнику конкурса госпоставки нужно будет вместе с ценовым предложением представить оценочной комиссии также концепцию планируемого здания больницы и ландшафтного дизайна, ее качество будет оцениваться отдельной частью предложения. Но помимо архитектурной части, будет оцениваться и опыт участвующих в проекте ведущих архитекторов в проектировании больниц, а также будут сравниваться совокупные объемы трех крупнейших проектов больниц, реализованных ведущими архитекторами за последние 10 лет.

”В результате анализа было выявлено, что опасность конфликта интересов в конкурсе госпоставки не реализовалась, — уточнил Лелло. — Отзыв тендера все же был оправданным и необходимым, чтобы проверить возможные подозрения в конфликте интересов и нарушении конкуренции при делопроизводстве тендера. Ни у одного из потенциальных участников конкурса в ходе тендера не появилось конкурентного преимущества, также город не нарушил требований госпоставки. Мы перепроверили технические условия тендера и в ходе анализа пришли к выводу, что они корректны и непредвзяты. В соответствии с проведенным анализом город дополнил технические условия международного проектировочного конкурса, но суть объявленного тендера не изменилась”.

Предполагаемая общая стоимость Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро (с НСО). Из них предполагаемые расходы на планирование, проектирование и строительство составляют 450 миллионов евро, инвестиции в оборудование — 70 миллионов евро. Предполагаемая площадь (брутто) планируемой больницы составит около 127 000 м2.

Благодаря строительству Таллиннской больницы планируется создать комплексную больничную организацию и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц новый современный медицинский городок по адресу Нарва мнт, 129, 129b. Новая больница, которая расположится неподалеку от Певческого поля, в будущем улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии.

Таллиннская больница будет построена в сотрудничестве города и государства, основой для которого стал подписанный 18 февраля 2019 года Эстонской Республикой и городом Таллинном договор о сотрудничестве по подготовке к созданию Таллиннской больницы. Предпосылкой для строительства супербольницы является решение Европейской комиссии о финансировании. Согласно плану, Таллиннская больница должна быть готова в 2027 году.