21.04.2021, 16:31
ТАБЛИЦА | Из пяти фирм, получивших в марте самые крупные компенсации, три связаны с Tallink(7)
Taavi Sepp
Касса по безработице выплатила компенсации на зарплаты 3809 предприятиям, всего более 24 млн евро. Причем в первой пятерке фирм, получивших больше всех, три связанных с Tallink компании.
С судовладельцем связаны OÜ Hansaliin, UÜ HT Laevateenindus и AS Tallink Grupp, которые получили от Кассы по безработице соответственно 762 403, 548 190 и 393 960 евро.
В пятерку входят также Национальная опера "Эстония" и театр "Ванемуйне", получившие на зарплату своим работникам соответственно 442 897 и 345 661 евро.