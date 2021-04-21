Платформа, ускоряющая получение пенсионных денег из II ступени, столкнулась с серьезной проблемой

Как сказал Вайк, это обусловлено тем, что интерес к их услуге оказался выше, чем они поначалу планировали.

В издание Ärileht обратился читатель, сообщивший, что ждал обещанные платформой деньги восемь дней, после чего расторг договор, так как срок ожидания превысил обещанный. На сайте платформы vabaks.ee в самом деле указано, что процесс длится как правило от нескольких минут до пары дней, за которые с инвесторов собирается необходимая сумма.

В то же время Марко Вайк говорит, что они ни одному клиенту не гарантировали точное время, за которое он получит деньги. Фирма планирует внести на сайт изменения, потому что к сегодняшнему дню не получается выдать желающим деньги так быстро, как изначально планировали.

Почему к платформе не привлекают мощных инвесторов? По словам Вайка, ряд переговоров идет, но в детали углублятся в силу этого не пожелал. По словам руководителя, услуга работает по плану, но рост спроса оказался слишком быстрым. "Сегодняшняя ситуация такова, что у нас инвесторов меньше, чем тех, кто хочет получить деньги", - признал он.

"Это немного напоминает роман Булгакова "Мастер и Маргарита", где есть классная фраза: люди любят деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота", - сказал Валк и пообщал внести уже к вечеру сегодняшнего дня изменения в размещенный на сайте текст. Для того, чтобы не возникало недоразумений.