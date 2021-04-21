ВИДЕО | В лесу Виймси лось проявляет интерес к людям. Чем это вызвано?

Это видео сделано позавчера одним из жителей, который постоянно прохаживается по тропе здоровья. Лось, которого видели и другие люди, ведет себя смело и даже проявляет интерес к съемкам.

По словам начальника бюро охоты и водных ресурсов Департамента окружающей среды Аймара Ракко, речь идет о юном лосе, чья мать, по всей видимости, отогнала своего опрыска от себя.

"Такие животные по весне заходят в населенные пункты. Они только ищут свое место в этой жизни, и у них нет чувства опасности. Такие молодые животные очень смело ищут контакта с людьми", — пояснил он.

"Идти на контакт и сблизи снимать таких животных будет неправильно. Нельзя их и кормить, иначе они привяжутся к людям и будут от них зависимы", — добавил Ракко и отметил, что не стоит недооценивать и способность животного напасть на человека — достаточно, чтобы вблизи лося зазвенел используемый для съемок телефон.