Документальные подтверждения того, какие проблемы есть у AstraZeneca с поставками в Евросоюз

В документах также значится, что отношения между Евросоюзом и Великобританией не были взаимовыгодными: если говорить о лекарственной субстанции, от Великобритании, имеющей три собственных завода AstraZeneca, ”не было получено ничего”. Тем не менее, часть продукции, произведённой к началу февраля голландским заводом, по-прежнему планировалось экспортировать в Великобританию, хотя не указано, в каком количестве.

Подчёркивая важность производства в Мэриленде, документы проливают свет на то, почему фон дер Ляйен заняла более нейтральную позицию по отношению к США в момент, когда Евросоюз пригрозил — в первую очередь Великобритании — прекратить экспорт вакцин в страны, которые не присылают вакцины взамен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в марте написал, что и Великобритания, и США ”ввели полный запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, произведённых на их территории”. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что взаимообмен вакцинами с США идёт ”бесперебойно”.

Однако противоречивые высказывания официальных лиц Евросоюза время от времени заставляют задуматься, так ли это на самом деле.

Указанные в документах факты доказывают, что США сыграли более значительную роль в поставках вакцин в ЕС, чем считалось ранее.

В документах не указано, сколько лекарственной субстанции на самом деле поступило из США — один из представителей правления Евросоюза сказал, что более половины тогдашних поставок Oxford/AstraZeneca. Также не сообщается, сколько ещё партий прибыло из США с начала февраля.

”Самое весомое количество” лекарственной субстанции поступило с американского завода, принадлежащего Catalent, затем в Италии на так называемом этапе ”заполни и оформи” её разлили по флаконам. Об этом говорится в документах, подробно описывающих январские и раннефевральские проверки на трёх заводах AstraZeneca в Бельгии, Италии и Нидерландах, производящих вакцины для Евросоюза.

Поскольку в Евросоюзе производят слишком мало сыворотки, AstraZeneca, чтобы компенсировать разницу, обратилась за помощью к своему американскому предприятию в Мэриленде.

Совершенно иная картина наблюдается в Великобритании, где более половины вакцинированных британцев получили прививки Oxford/AstraZeneca, или в США, где вакцинация идёт настолько быстро, что, по словам американских чиновников, вакцина AstraZeneca не пригодится вообще. В теории благодаря этому из Мэриленда в Евросоюз станет возможно поставлять ещё больше сыворотки.

”Единственным на сегодняшний день решением будет импорт большего количества партий лекарственной субстанции” из Соединённых Штатов, так как для окончательного оформления вакцины ”остаются производственные силы” на итальянском заводе, добавили они, подтвердив также планы по доставке сыворотки из других стран, в том числе из Южной Кореи и Китая.

”Насколько нам стало известно, фирма AstraZeneca не может соблюдать объёмы поставок, определённые в контракте с Европейской комиссией в соответствии с оговорённым графиком”, — отчитались они.

Данные в документах, полученных Knack по запросу о свободе информации и проанализированные с помощью POLITICO, основаны на двух встречах участников инспекционной группы, состоявшихся 29 января и 5 февраля. Эксперты выяснили, что, исходя из существующей цепочки поставок AstraZeneca, компания просто может эти поставки осуществлять.

В тот период группа чиновников Евросоюза, в которую входили три сотрудника Еврокомиссии и девять региональных представителей, должна была провести инспекцию европейских заводов с целью выяснения, что именно является причиной столь огромного дефицита, и оценки, действительно ли AstraZeneca прилагает ”все усилия” для выполнения обязательств по договору, как настаивает её генеральный директор.

Январские проверки — лишь часть разразившихся конце января и до сих пор продолжающихся конфликтов между Европейской комиссией и AstraZeneca. Тогда фармацевтическая компания сообщила, что не сможет поставить десятки миллионов обещанных доз в ЕС. Это заявление побудило официальных лиц Евросоюза обвинить компанию в том, что произведённые в блоке вакцины та отправляет в Великобританию.

Вскоре после того, как в январе AstraZeneca объявила о сокращении поставок в Евросоюз, генеральный директор компании Паскаль Сорио заявил, что проблемы возникли из-за производства сыворотки на бельгийском заводе, однако документы доказывают, что это не так. В них подробно изложены заявления официальных лиц и представителей компании о том, что завод выполняет свои обязательства по контракту. ”Henogen делает всё возможное, — отметили инспекторы. — Мы не можем ожидать, что они могут сделать нечто большее”.

У компании также есть три завода в Великобритании: Oxford Biomedica и Cobra Biologics производят лекарственную субстанцию, Oxford Biomedica — единственный британский филиал, у которого есть разрешение отправлять продукцию в Евросоюз. Британский Wockhardt выполняет оформление вакцин, этим же для Великобритании занимается и ещё один находящийся в Германии и принадлежащий IDT Biologika завод.

В Евросоюзе AstraZeneca производит лекарственную субстанцию у двух субподрядчиков: на бельгийском заводе, первоначально принадлежавшем Henogen, но в начале 2021 года купленном Thermo Fisher Scientific, и на заводе Halix в Нидерландах. Затем активное вещество отправляется на принадлежащий Catalent итальянский завод в Ананьи для распределения по флаконам. Ещё один филиал, MedImmune — дочерняя компания AstraZeneca, выполняет ”оформление партии” или проверку качества перед отправкой вакцин на бельгийский пункт распределения.

Компоненты, входящие в состав одного флакона вакцины, часто производятся в разных местах по всему миру.

Постоянные проблемы с поставками наряду с опасениями по поводу безопасности вакцины ставят под сомнение то, что Евросоюз вновь соберётся сотрудничать с этой англо-шведской компанией. Вместо этого Еврокомиссия сосредоточилась на мРНК-вакцинах, недавно согласившись закупить ещё 1,8 миллиарда доз у BioNTech/ Pfizer .

Во втором квартале AstraZeneca планирует поставить ещё 70 миллионов доз, что к июлю в общей сложности составит 100 миллионов — всего лишь треть от 300 миллионов, которые были заявлены при подписании договора в августе 2020 года.

Но даже если количество поставок из США увеличится, остаётся неясным, сможет ли фармацевтическая компания выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, учитывая, что в первом квартале она поставила только 30 миллионов доз вместо обещанных 100 миллионов.

В отчёте говорится, что компания установила на этом заводе новое и ”более эффективное оборудование”, которое, как ожидалось, к 6 февраля должно было ускорить производство. Скорее всего, именно на это ранее ссылались представители Евросоюза, говоря, что на этом объекте производство возрастёт с 4 миллионов до 8 миллионов доз в месяц.

Голландский завод, напротив, в 2020 году, когда компания представила вакцину на одобрение в ЕС, не производил большого количества сыворотки, говорится в документах. Первоначально у него был договор на изготовление лекарственной субстанции для клинических испытаний Оксфордского университета в апреле 2020 года, а с AstraZeneca у завода не было никаких контрактов по производству вакцин вне рамок клинических испытаний до начала декабря.

Согласно информации, полученной в декабре прошлого года от Европейского агентства по лекарственным средствам, Halix ”как производитель был удалён из нормативных документов и будет добавлен туда позже в первом квартале 2021 года”.

По словам представителя Евросоюза, вероятная причина приостановки контракта заключается в том, что завод ”не был готов” изготавливать достаточное количество лекарственной субстанции: ”Если они не производят столько, сколько нужно, они не могут соответствовать аттестационному статусу”.

Однако к 8 февраля голландский завод, похоже, уже начал производить сыворотку. Эксперты в отчёте написали, что её переправляли в Великобританию — скорее всего, в пункт окончательного оформления в Уэльсе, и в Италию. В Соединённое Королевство должны были быть сделаны и дополнительные поставки: из отчёта следует, что производство ”завершено” и для отправки в Великобританию ”ожидается отгрузка” определённого количества лекарственной субстанции.