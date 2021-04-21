К смерти нельзя привыкнуть. Исповедь медсестры



Женщине было очень плохо, ей была необходима искусственная вентиляция легких. Врачи ей об этом сообщили. И человек спросил – как долго? Как долго это будет продолжаться? Конечно, ты ничего ему не можешь ответить – день это будет, два, и как это вообще закончится. Это ужасно", – говорит медик. Она признает, что работа в отделении реанимации закаляет, но не лишает человечности. И Иева, и ее коллеги переживают за пациентов, которые мучаются и жизни которых уносит болезнь. Сейчас таких пациентов больше чем когда-либо, поэтому нередко после дежурства в отделении все, чего хочет медсестра – сходить в душ и побыть в тишине и спокойствии.

Этот год внес коррективы в жизни каждого из нас и, возможно, Иева, которая работает в отделении реанимации, прочувствовала изменения гораздо ярче и болезненнее, чем мы можем себе представить.