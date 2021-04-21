Житель Ивангорода обратился к Путину: почему в России тесты платные, а в Эстонии — нет. Россия беднее Эстонии?

Сергей отправил по электронной почте вопросы Владимиру Путину с надеждой получить ответы о пересечении границы и коронавирусных ограничениях.

Первое

"Почему Граждане РФ должны платить за тесты ПЦР собственные денежные средства по приезду из-за рубежа, в среднем по 2500 рублей за тест, которые надо сделать два в течении 5 дней и разместить на портале Госуслуги, это 5000 рублей на одного, если это требование Государства Российской Федерации? Это не желание граждан! Почему не сделать эти тесты бесплатными, как например для граждан Эстонии при въезде в Эстонию. Или Россия беднее Эстонии?" — задается вопросом он.

Второе

Далее житель приграничного города спрашивает, почему граждане РФ не могут сделать тесты прямо на пограничном пункте РФ, а вынуждены обращаться в клиники, причем только рекомендуемые Государством РФ на сайте и которые, в связи с этим завышают цены на свои услуги, в связи с этим? "Это прямой факт коррупционной схемы! Почему не поставить палатки для тестов на границе?" — считает он.

Третье

"Прошу объяснить, на основании каких документов, законов или проведенных исследований, получен от Вас ответ, следующего содержания "Наличие антител не дает гарантии отсутствия выделения вируса COVID-19, поэтому требования о тестировании сохраняются независимо от того, привит человек или переболел ранее"?