Житель Ивангорода обратился к Путину: почему в России тесты платные, а в Эстонии — нет. Россия беднее Эстонии?(220)
Сергей отправил по электронной почте вопросы Владимиру Путину с надеждой получить ответы о пересечении границы и коронавирусных ограничениях.
Первое
"Почему Граждане РФ должны платить за тесты ПЦР собственные денежные средства по приезду из-за рубежа, в среднем по 2500 рублей за тест, которые надо сделать два в течении 5 дней и разместить на портале Госуслуги, это 5000 рублей на одного, если это требование Государства Российской Федерации? Это не желание граждан! Почему не сделать эти тесты бесплатными, как например для граждан Эстонии при въезде в Эстонию. Или Россия беднее Эстонии?" — задается вопросом он.
Второе
Далее житель приграничного города спрашивает, почему граждане РФ не могут сделать тесты прямо на пограничном пункте РФ, а вынуждены обращаться в клиники, причем только рекомендуемые Государством РФ на сайте и которые, в связи с этим завышают цены на свои услуги, в связи с этим? "Это прямой факт коррупционной схемы! Почему не поставить палатки для тестов на границе?" — считает он.
Третье
"Прошу объяснить, на основании каких документов, законов или проведенных исследований, получен от Вас ответ, следующего содержания "Наличие антител не дает гарантии отсутствия выделения вируса COVID-19, поэтому требования о тестировании сохраняются независимо от того, привит человек или переболел ранее"?
Такой ответ подрывает авторитет вакцины, которую предлагает Российская Федерация, и сводит проводимую Государством компанию по вакцинации к нулевым результатам! Так как из ответа, можно понять, что, если я даже вакцинировался, я в любой момент могу заболеть и заразить других! Тогда зачем вообще вакцинироваться, если вакцина не эффективна на столько? Это подрывает престиж вакцины предлагаемой Российской Федерацией в том числе и на мировой арене. Если бы такой ответ, увидели средства массовой информации тех стран, которые хотели бы покупать нашу вакцину, я думаю, они очень сильно подумали бы платить им деньги за вакцину, которая вырабатывает в организме человека антитела, которые не защищают человека от болезни COVID-19 и данный человек, все равно опасен для общества и может заразить других людей! Прошу думать тем людям в государственных структурах, прежде чем давать такие ответы, на поставленные им вопросы относительно вакцинации!
Поэтому очень прошу дать мне ответ, с приложением всех обосновывающих документов, а не умозаключений отвечающих на него людей, представляющих государство Российская Федерация", — заявил Сергей.
Просьба
"Исходя из Выше сказанного, прошу Вас либо отменить тестирование граждан РФ, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19, хотя бы на срок 6 месяцев с момента вакцинации или окончания болезни, как сделано в других развитых странах, которые принимают наши сертификаты о вакцинации и не заставляют граждан Российской федерации и своих граждан проходить тесты, возвращаясь из зарубежных поездок и не сажают их на карантин. Иначе получается, что другие страны доверяют нашей вакцине, а Российская Федерация не доверяет собственной вакцине! Либо сделать тесты для своих граждан РФ бесплатными и проводить их в палатках прямо на границе Российской Федерации, а не заставлять их делать за свой счет, еще и в тех клиниках, которое скажет государство, т.е. прикормленных", — заключил россиянин.
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