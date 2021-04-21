Победителем конкурса "Всемирный автомобиль года" стал электрокар Volkswagen ID.4

Напомним, в финальную часть основного конкурса вышли электрокары Honda e и Volkswagen ID.4, а также гибрид Toyota Yaris. За звание лучшего городского автомобиля боролись Honda Jazz, Honda e и Toyota Yaris, а в тройку претендентов на звание автомобиля с лучшим дизайном вошли Honda e, Land Rover Defender, Mazda MX-30. Кроме того, Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Class и Polestar 2 претендовали на звание лучшего роскошного автомобиля, а Audi RS Q8, Toyota GR Yaris и Porsche 911 Turbo — на звание лучшего спортивного автомобиля.

В итоге жюри конкурса, в состав которого в этом году вошли более 90 автожурналистов из 29 стран,признало победителем в основной номинации Volkswagen ID.4. Лучшим городским автомобилем назвали Honda e, автомобилем с лучшим дизайном стал Land Rover Defender, лучшим роскошным автомобилем Mercedes-Benz S-Class, а лучшим спортивным автомобилем Porsche 911 Turbo. Таким образом, в двух номинациях их пяти победу одержали электрокары.

Напомним, электрический Volkswagen ID.4 был представлен осенью прошлого года. Он построен на той же платформе MEB для электрокаров, что и первый серийный электромобиль компании ID.3. Длина ID.4 составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1636 миллиметров. Объем багажника составляет 543 литра. Кроссовер получил светодиодные фары, панорамный люк, светящийся логотип, камеру кругового обзора, рейлинги на крыше, фонари с трехмерной структурой и динамические указатели поворота.

Кроссовер доступен в заднеприводной версии с одним электромотором мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы, а позднее на рынок выйдут и полноприводные модификации с моторами на каждой оси суммарной мощностью 306 лошадиных сил. Запас хода кроссовера с 204-сильным мотором составляет 520 километров, а разгон до 100 километров в час занимает 8,5 секунды.