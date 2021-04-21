Кылварт: перекачку топлива с судна на судно в эстонских водах нужно прекратить

Таллиннская городская управа обратится к министру окружающей среды с предложением прекратить и в дальнейшем запретить погрузку опасных веществ с судна на судно во внутреннем море и в территориальных водах Эстонии, учитывая сопряженные с погрузкой экологические риски, правовую путаницу и наносимый государству экономический ущерб.

”Мы очень озабочены перекачкой жидкого топлива в открытом море и вблизи берега — прежде всего с точки зрения экологической безопасности, — сказал Кылварт. — Поскольку работающее с жидким топливом в порту предприятие представляет опасность, для портов и терминалов предусмотрены очень строгие требования по обеспечению экологической безопасности. В числе прочего, в случае аварии предусмотрена быстрая локализация загрязнения. В открытом море вблизи побережья невозможно быстро локализовать и устранить загрязнение”.

По словам Кылварта, никто не может быть уверен в безопасности погрузки, поскольку оснащение и готовность судов разные и не контролируются.

”Перекачка топлива с судна на судно в любой прибрежной зоне Эстонии, в том числе в Таллиннском заливе на территории между полуостровом Какумяэ и островом Найссаар, с точки зрения Таллинна, ни в коей мере не является обоснованной. Загрязнение может нанести невосполнимый ущерб всей береговой линии города. Могут необратимо пострадать пляжи, удостоенные знака безопасности — синего флага, а также животные, птицы и морская среда в целом. Не стоит забывать о том, что на Пальяссааре расположен птичий заповедник общеевропейского значения, где обитают 82 охраняемых вида птиц”, — пояснил Кылварт.

При необходимости мэрия готова участвовать в деятельности рабочей группы или внести иной вклад в разрешение связанных с перекачкой топлива проблем, чтобы прекратить экономически неоправданную и представляющую угрозу для окружающей среды деятельность.

Осуществлявшаяся до сих пор в портах и терминалах перекачка жидкого топлива была реорганизована таким образом, что многие зарубежные фирмы и владельцы судов проводят эту операцию, не пользуясь портовыми услугами. Позиции относительно того, является ли погрузка топлива с судна на судно в Эстонии законной, противоречивы. Горуправа просит разъяснений Министерства окружающей среды по поводу законности этой операции. Согласно правовому анализу Эстонской ассоциации логистики и транзита, а также Союза портов Эстонии, погрузка является портовой услугой, и ее можно осуществлять исключительно в порту согласно установленным в законах требованиям.