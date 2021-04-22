Вопрос читателя: должен ли работник информировать работодателя об изменении согласованного места удаленной работы?

Отвечает Греэте Каар, ведущий юрист-консультант Инспекции труда.

Работник может выполнять удаленную работу только в том случае, если работодатель и работник в письменной форме заключили соответствующий договор. Работник и работодатель могут договориться о конкретном месте для выполнения удаленной работы (напр., у работника на дому), или же в общем определить, как будет организована удаленная работа (т. е. без указания конкретного места).

Если вы договорились с работодателем о том, что выполняете удаленную работу в определенном месте (в вашей городской квартире), то при желании выполнять удаленную работу в загородном доме, вы должны предложить работодателю сменить место удаленной работы. Работодатель также имеет право отказаться от изменений договоренности.

Работодатель несет ответственность за рабочую среду подчиненного, в т. ч. в случае удаленной работы. То есть работодатель имеет законный интерес знать о том, где и в каких условиях работник выполняет свои обязанности.

Поскольку работник также обязан принимать участие в обеспечении безопасности рабочей среды, работодатель как можно раньше должен быть проинформирован о желании изменить место удаленной работы, чтобы у него была возможность оценить условия труда в загородном доме.

Если работодатель сочтет, что рабочая среда в загородном доме не подходит для удаленной работы, сообщите работодателю, готовы ли вы привести рабочее место в порядок (напр., приобрести рабочее кресло или настольную лампу). Также можно договориться с работодателем о том, разрешает ли он, например, временно перевести кресло и монитор, которые вы получили от него для удаленной работы из оговоренного места (т. е. из городской квартиры в загородный дом).

Если же стороны не могут договориться об изменении договоренности, работодатель может отказать в изменении места удаленной работы.

В заключение следует отметить, что об условиях удаленной работы договариваются обе стороны, а все изменения, касающиеся удаленной работы, должны согласовываться обеими сторонами отдельно.