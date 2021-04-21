В парках Кесклинна обновляют дорожки и уличную мебель

”В парках и зеленых зонах Кесклинна около 500 скамеек и все они будут осмотрены. Некоторые нуждаются в небольшом ремонте или покраске на месте, другие будут отправлены в мастерскую для капитального ремонта. Первоначальный осмотр показал, что всего в ремонте нуждаются около десятка скамеек. К уже имеющимся скамейкам будут добавлены около 20 новых. Новые скамейки будут установлены в Тоомпарке и парке Туви”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.