В парках Кесклинна обновляют дорожки и уличную мебель
”В парках и зеленых зонах Кесклинна около 500 скамеек и все они будут осмотрены. Некоторые нуждаются в небольшом ремонте или покраске на месте, другие будут отправлены в мастерскую для капитального ремонта. Первоначальный осмотр показал, что всего в ремонте нуждаются около десятка скамеек. К уже имеющимся скамейкам будут добавлены около 20 новых. Новые скамейки будут установлены в Тоомпарке и парке Туви”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Кроме скамеек в ходе весеннего благоустройства района в парках и зеленых зонах будут приведены в порядок дорожки. Кроме этого, в парке Туви была отремонтирована лестница и идет строительство уличного тренажёрного зала.
Все работы по благоустройству будут завершены к 15 мая, когда в городе отмечается День Таллинна.