Девушка дня. Лучшая хоккеистка Олимпиады в Сочи Флоренс Шеллинг позирует не только в маске

Флоренс — самый непробиваемый вратарь Олимпиады в Сочи. Она отразила за турнир 252 броска (абсолютный рекорд) и позволила Швейцарии впервые в истории забраться столь высоко — взять бронзу Олимпиады и стать сильнейшей из европейских сборных, поскольку впереди были непобедимые США и Канада. Как Флоренс играет в воротах, спросите вы? Вот так — ответим мы и добавим видео!

Секрет мастерства Флоренс прост. В отличие от партнерш по команде, она играла не в женский, а в мужской хоккей. Тот, где разрешены силовые приемы и даже вратаря могут атаковать полевые игроки. Да-да, Флоренс выступала за мужскую команду "Бюлах" во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Она — единственная женщина в истории чемпионатов Швейцарии, которая играла на столь высоком уровне (поверьте, это действительно высокий уровень). Более того, тренеры доверили ей защищать ворота команды даже на стадии плей-офф.



Два года назад у швейцарки были серьезные проблемы со здоровьем — она упала, катаясь на лыжах и сломала шейный позвонок. Были сомнения, удастся ли ей вновь ходить. Но Флоренс повезло — ей удалось полностью восстановиться. Единственное, врачи запретили ей играть в хоккей. О тех днях, которые едва не обернулись трагедией она вспоминает до сих пор.

Впрочем, в ее инстаграме — не только неприятные воспоминания, но и вполне веселые фото в бикини цветов американского флага. Видимо, ностальгия по временам университетской учебы.