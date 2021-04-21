ВИДЕО | 90% случаев коронавируса — британский штамм, Таллинн продлевает поддержку предприятий, в Мустамяэ реконструируют парк Мянни

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Ирина Донченко: за минувшие сутки было выявлено 472 положительных теста. В настоящее время у нас положительная динамика на уменьшение заболеваемости. Она сохраняется уже 4 недели. Сейчас у нас в стране заболеваемость составляет 536 случаев на 100 000 жителей. Что же мы должны сделать, чтобы вернуть нашу жизнь к нормальной? Следить за двумя показателями. Должен уменьшаться показатель заболеваемости и увеличиваться показатель иммунизации. Заболеваемость в Харьюмаа 659 на 100 тыс (в Таллинне — 711), повыше в Ласнамяэ.

Позитивную динамику имеет показатель R — он сейчас 0,8 — 0,85. Если так и продолжится, то в начале мая мы прогнозируем около 200-300 заболевших в день. Не так много заболевших в категориях 70+ и 80+. Это дает надежду, что не так много будет тех случаев, когда человек нуждается в госпитализации. Снизилась заболеваемость в домах по уходу.

Увеличилось число завозных случаев. Поэтому если вы хотите поехать за границу, ведите себя там осторожно и сделайте по возвращении тест. 90% из всех штаммов составляет британский штамм. И южноафриканский перешел в местное распространение: вернувшийся из-за границы человек общается с другими, и так передается вирус.

Несмотря на то, что мы имеем положительную динамику, распространение вируса очень широкое. Близкоконтактные должны быть дома, и мы не рекомендуем выезжать за пределы Эстонии. Сами вакцининруйтесь и убеждайте вакцинироваться друзей.

В свете каникул — больше времени проводите на свежем воздухе и ограничивайте число контактов.

Михаил Кылварт: на сегодняшнем заседании было принято продлить меры поддержки предприятиям, арендующим площади у города. Это означает, что те скидки (в том числе полное освобождение от аренды) продолжатся до конца мая, несмотря на то, что частично ограничения будут сниматься с конца апреля. Мы стремимся поддержать те организации, которые пострадали во время коронавирусной пандемии.