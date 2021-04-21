ФОТО | Избивших и ограбивших таксиста в Вильянди парней отправили за решетку

Сорвалу придется провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев, а Лунду — шесть лет.

16 ноября 2018 года в волости Пярсти местные жители обнаружили следы крови на асфальте и несколько подозрительных предметов. Прибывший на место патруль посчитал, что это может быть место преступления.

В то же время, в 8:30, поступил вызов, что через Колга-Яани в сторону Вильянди мчится автомобиль, совершающий опасные маневры. Тот же полицейский патруль отправили на его поиски. В 8:50 при виде разыскиваемого Mercedes полицейские дали ему команду остановиться, но водитель проигнорировал ее и продолжил мчаться в направлении Вильянди.

По пути Mercedes стал причиной пары ДТП, задев несколько других автомобилей, но не остановился, продолжив путь в сторону улицы Таллинна в Вильянди.

Разыскиваемый Mercedes был обнаружен около 9:00 на парковке театра "Угала" в Вильянди, а свидетели сообщили, что из него вышли трое мужчин и побежали в направлении кладбища. В автомобиле остался 60-летний таксист, на которого напали и ограбили. Таксиста доставили в больницу, угрозы его жизни не было.