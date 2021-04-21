Futsal
21.04.2021, 13:17

Футзал в мире: пересортица команд снижает общий уровень!

 
Baltic Futsal Marketing
Меньше месяца осталось до старта чемпионата стран КОНКАКАФ, который также является отборочным соревнованием для грядущего чемпионата мира. Тем неожиданнее стал отказ трёх национальных сборных от участия в турнире, ведь к нему все уже фактически готово. Компания Балтик Футзал Маркетинг разбирается с предстартовыми раскладами соревнования стран Северной и Центральной Америки.

Проведение седьмого чемпионата КОНКАКАФ запланировано с 3 по 9 мая 2021 года в Гватемале, однако на минувшей неделе организаторы получили официальный отказ сразу от трёх участников. Меньше, чем за месяц до начала самоотвод взяли сборные Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы. Данный шаг был критически воспринят другими странами, вновь породив разговоры об излишнем количестве участников чемпионата КОНКАКАФ, которые не только снижают общий уровень соревнования, но и подобными решениями ставят под удар другие национальные команды. В частности, Гаити, Суринам и Доминиканская республика имеют огромные проблемы с распространением COVID-19 на своих территориях, но все же они нашли возможность отправить свои футзальные сборные на турнир.

Изначально в чемпионате должно было принять участие 16 команд, разделённых на четыре группы по четыре сборные, но теперь их стало 13. Таким образом, КОНКАКАФ пришлось в срочном порядке изменять группы: после отказа Мартиники и Французской Гвианы в группу к хозяевам Гватемале и Тринидад и Тобаго перевели Доминиканскую республику, как команду с самым низким посевом.

Окончательные составы групп теперь выглядят так:
Группа А: Гватемала, Тринидад и Тобаго, Доминиканская республика
Группа В: Панама, Мексика, Суринам
Группа С: Коста-Рика, Канада, Гаити.
Группа D: Куба, США, Сальвадор, Никарагуа.

Матчи групповой стадии состоятся с 3 по 5 мая. Команды, занявшие два первых места в своих группах, выйдут в четвертьфиналы, которые запланированы на 7 мая. Победители четвертьфиналов не только получат шанс побороться за победу в турнире, но и гарантируют себе путевки на чемпионат мира в Литве, который состоится в сентябре этого года. Полуфинальные матчи чемпионата КОНКАКАФ будут сыграны 8 мая, финал назначен на 9 мая.

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