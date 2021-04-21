Футзал в мире: пересортица команд снижает общий уровень!

Проведение седьмого чемпионата КОНКАКАФ запланировано с 3 по 9 мая 2021 года в Гватемале, однако на минувшей неделе организаторы получили официальный отказ сразу от трёх участников. Меньше, чем за месяц до начала самоотвод взяли сборные Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы. Данный шаг был критически воспринят другими странами, вновь породив разговоры об излишнем количестве участников чемпионата КОНКАКАФ, которые не только снижают общий уровень соревнования, но и подобными решениями ставят под удар другие национальные команды. В частности, Гаити, Суринам и Доминиканская республика имеют огромные проблемы с распространением COVID-19 на своих территориях, но все же они нашли возможность отправить свои футзальные сборные на турнир.

Изначально в чемпионате должно было принять участие 16 команд, разделённых на четыре группы по четыре сборные, но теперь их стало 13. Таким образом, КОНКАКАФ пришлось в срочном порядке изменять группы: после отказа Мартиники и Французской Гвианы в группу к хозяевам Гватемале и Тринидад и Тобаго перевели Доминиканскую республику, как команду с самым низким посевом.

Окончательные составы групп теперь выглядят так:

Группа А: Гватемала, Тринидад и Тобаго, Доминиканская республика

Группа В: Панама, Мексика, Суринам

Группа С: Коста-Рика, Канада, Гаити.

Группа D: Куба, США, Сальвадор, Никарагуа.

Матчи групповой стадии состоятся с 3 по 5 мая. Команды, занявшие два первых места в своих группах, выйдут в четвертьфиналы, которые запланированы на 7 мая. Победители четвертьфиналов не только получат шанс побороться за победу в турнире, но и гарантируют себе путевки на чемпионат мира в Литве, который состоится в сентябре этого года. Полуфинальные матчи чемпионата КОНКАКАФ будут сыграны 8 мая, финал назначен на 9 мая.