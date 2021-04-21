ФОТО | Суд признал виновными троих парней, которые забили до смерти мужчину и подожгли труп

Койва и Каазик, которые тогда еще были несовершеннолетними, получили десять лет тюремного заключения — максимальное наказание, которое можно дать несовершеннолетним за убийство.

Для Григорьева прокуратура требовала тюремный срок в 14 лет, но суд приговорил его к 12 годам.

13 марта прошлого года 21-летнего молодого человека через приложение Messenger заманили на улицу Калеви в Тарту, где поджидавшая компания начала его избивать.

Трое парней схватили его и затолкали в багажник автомобиля Nissan Pulsar, затем выехали за город в волость Юленурме. Приехав на место, они избили его руками, ногами и различными предметами.

Парни не прекратили избиения, даже когда жертва была уже мертва. Поняв, что они натворили, обвиняемые подожгли труп. В тот же день полиция задержала двоих несовершеннолетних, а на следующий день и третьего парня.

Всего в связи с убийством под суд попали шестеро молодых людей. Трое из них были соучастниками, но напрямую жертву не били и не поджигали. В феврале они получили условные сроки в рамках согласительного производства.