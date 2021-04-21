ВИДЕО | Пока неизвестно, продолжат ли использовать AstraZeneca в Эстонии. Но вторую дозу люди получат(13)
Мари-Анне Хярма сообщила, что новых случаев заражения стало на треть меньше. Показатель заражения R последние недели держался на уровне 0,8. На начало мая прогнозируется по 200-300 новых больных в день.
По ее словам, половина инфицированных заразились дома, треть не знает источник заражения.
Несмотря на то, что уровень заражения снижается во всех возрастных группах, в Эстонии до сих пор так называемый красный уровень. Нагрузка больниц по-прежнему высокая, особенно в интенсивной терапии Пыхьяского региона.
Согласно исследованию сточных вод, у трети населения имеются антитела против коронавируса. Хярма отметила, что этого пока слишком мало, чтобы жить как раньше без ограничений.
Танель Кийк отметил, что все пребывающие и возвращающиеся в страну должны при возможности пройти тестирование и обязательно оставаться в самоизоляции. "От одиночных случаев может очень многое зависеть. Особенно это касается новых штаммов, которые завозят в страну", - говорит министр.
Хярма добавила, что бразильский штамм коронавируса в Эстонии пока еще выявлен не был. В Европе преобладает британский штамм, но южноафриканский завозят из разных стран, в том числе и из Финляндии.
Ситуация с вакцинацией многообещающая, отмечает Кийк. В ближайшие месяцы в Эстонию поступит миллион доз. Кийк призывает всех воспользоваться возможностью, если с ними связывается семейный врач или открыто предлагается вакцинация.
На данный момент вакцинированы около 300 000 эстоноземельцев. Для всех желающих вакцинация будет доступна в мае-июне, обещает Кийк.
Марек Сеэр добавил, что с 26 апреля все семейный врачи начнут получат предложения о поставке вакцины Pfizer-BioNTech. Сеэр отметил, что будущее использования AstraZeneca пока неизвестно, но те, кому ввели первую дозу, обязательно получат вторую.
Что же насчет тех, кто уже переболел - они получат только одну дозу? По словам Хярма, этот вопрос обсудит комиссия по иммунопрофилактике. Ведется обсуждение, может ли тест на антитела быть подтверждением переноса болезни.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.