ВИДЕО | Пока неизвестно, продолжат ли использовать AstraZeneca в Эстонии. Но вторую дозу люди получат

Мари-Анне Хярма сообщила, что новых случаев заражения стало на треть меньше. Показатель заражения R последние недели держался на уровне 0,8. На начало мая прогнозируется по 200-300 новых больных в день.

По ее словам, половина инфицированных заразились дома, треть не знает источник заражения.

Несмотря на то, что уровень заражения снижается во всех возрастных группах, в Эстонии до сих пор так называемый красный уровень. Нагрузка больниц по-прежнему высокая, особенно в интенсивной терапии Пыхьяского региона.

Согласно исследованию сточных вод, у трети населения имеются антитела против коронавируса. Хярма отметила, что этого пока слишком мало, чтобы жить как раньше без ограничений.

Танель Кийк отметил, что все пребывающие и возвращающиеся в страну должны при возможности пройти тестирование и обязательно оставаться в самоизоляции. "От одиночных случаев может очень многое зависеть. Особенно это касается новых штаммов, которые завозят в страну", - говорит министр.

Хярма добавила, что бразильский штамм коронавируса в Эстонии пока еще выявлен не был. В Европе преобладает британский штамм, но южноафриканский завозят из разных стран, в том числе и из Финляндии.

Ситуация с вакцинацией многообещающая, отмечает Кийк. В ближайшие месяцы в Эстонию поступит миллион доз. Кийк призывает всех воспользоваться возможностью, если с ними связывается семейный врач или открыто предлагается вакцинация.

На данный момент вакцинированы около 300 000 эстоноземельцев. Для всех желающих вакцинация будет доступна в мае-июне, обещает Кийк.

Марек Сеэр добавил, что с 26 апреля все семейный врачи начнут получат предложения о поставке вакцины Pfizer-BioNTech. Сеэр отметил, что будущее использования AstraZeneca пока неизвестно, но те, кому ввели первую дозу, обязательно получат вторую.

Что же насчет тех, кто уже переболел - они получат только одну дозу? По словам Хярма, этот вопрос обсудит комиссия по иммунопрофилактике. Ведется обсуждение, может ли тест на антитела быть подтверждением переноса болезни.