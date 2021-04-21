Новый регулируемый пешеходный переход соединит парки Тондираба и Кивила в Ласнамяэ

”Новый пешеходный переход соединит пешеходные дорожки парка Кивила и строящегося парка Тондираба. Эти парки образуют зеленый коридор Ласнамяэ, а удобное и безопасное соединение позволит пешеходам и велосипедистам лучше передвигаться по паркам нашего района”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Новый регулируемый светофором пешеходный переход будет построен на участке дороги Мустакиви между Тяхесаю теэ и Линнамяэ теэ. Также на пешеходном переходе будет создана специальная подсветка и будет приведено в порядок озеленение. На переходе будет установлена тактильная плитка, чтобы слабовидящим людям было удобнее ориентироваться.

Первоочередно строительные работы пройдут на стороне по направлению Мустакиви теэ — Нарва мнт., где временно будет закрыта для движения первая полоса проезжей части. Вторая полоса для движения транспорта останется открытой. Работы носят передвижной характер и движение будет направлено между существующими полосами движения. Временная организация дорожного движения на этом участке дороги может меняться в течение дня.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства строительные работы выполнит фирма TREF Nord AS. Проект для строительства перехода подготовлен Keskkonnaprojekt OÜ. Договорная стоимость строительных работ составляет 118 000 евро. Срок завершения строительства пешеходного перехода — 14 мая 2021 года.