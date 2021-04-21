ОНЛАЙН | Векторы развития и проблемы: Путин обращается к парламенту на фоне протестов

Формат встречи

В этом году формат мероприятия пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Как правило, на церемонию приглашают около тысячи гостей: это депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. В прошлом году президент оглашал послание в присутствии около 1 300 приглашенных. В этом году Кремль не называл число гостей.

Продолжительность мероприятия не регламентирована. Рекордным по объему было обращение к парламенту в 2018 году: выступление главы государства продлилось почти два часа. В среднем же послания занимают около часа с четвертью. Самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах.

Площадкой для церемонии в этом году выбран Центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз.

Подготовка к посланию

Кремль традиционно не анонсирует содержание послания. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в этом году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным". Речь может идти о выходе из кризиса, системных мерах поддержки, сообщал он. По словам представителя Кремля, при подготовке послания также учитывались предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции.

Некоторые темы обращения к Федеральному собранию обозначал сам президент. Так, 19 апреля Путин провел с руководством правительства и своей администрации отдельное совещание по подготовке к посланию парламенту, важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. А 15 апреля, подводя итог совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы. На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.