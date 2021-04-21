Как в детективе: в конторе крупной фирмы в Таллинне обнаружено подслушивающее устройство

Случай делает необычным еще и то, что в конторе есть семь комнат для связанных с бизнесом разговоров, но именно в той, где было обнаружено устройство, секретными обсуждениями не занимались.

Международная охранная фирма считает, что было обнаружено подслушивающее устройство. Другой эксперт, исследовавший устройство для литовской полиции, и вовсе не смог определить, с чем имеет дело. Не удалось получить с него и какие-либо данные.

Предприятие подозревает, что устройство мог установить недовольный аналитик, который был сокращен. Полицейское расследование не нашло подтверждений этим подозрениям. К помещению имели доступ около восьми человек.

Устройство было найдено в ноябре 2019 года и уголовное расследование длилось до недавнего времени. Адвокат предприятия сообщил, что его клиент не хочет разговаривать на тему данного инцидента.