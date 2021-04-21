За сутки в Эстонии выявлено 472 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 261 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 200 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 43, в Пярнумаа — 36, в Ляэне-Вирумаа — 31, в Рапламаа — 19, в Тартумаа — 17, в Ляэнемаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Пылвамаа — семь, на Сааремаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Ярвамаа и на Хийумаа — по два новых случая заражения. В Вырумаа новых положительных тестов не прибавилось. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 536,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,6%.

За сутки в больницах открыли 61 новую историю болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 427 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 332 человека (77%).

За сутки ввели 4 233 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 291 448 людям, из которых 89 055 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 57%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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