За сутки в Эстонии выявлено 472 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 261 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 200 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 43, в Пярнумаа — 36, в Ляэне-Вирумаа — 31, в Рапламаа — 19, в Тартумаа — 17, в Ляэнемаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Пылвамаа — семь, на Сааремаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Ярвамаа и на Хийумаа — по два новых случая заражения. В Вырумаа новых положительных тестов не прибавилось. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 536,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10,6%.

По состоянию на утро 21 апреля в больницах находится 427 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 58 пациентов, из которых на управляемом дыхании 37 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 61. Домой выписали 44 человека, 15 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 332 человека (77%).

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 62-летний мужчина, 72-летняя женщина, 84-летняя женщина, две 91-летние женщины. Всего в Эстонии умерло 1 109 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 713 историй болезни COVID-19 с 6 457 пациентами.

По состоянию на 21 апреля выздоровело 104 653 человека. Из них история болезни 69 290 человек (66,2%) завершена, у 35 363 человек (33,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.