ВИДЕО: "Пайде" сделал "Калью" на 100-й минуте, "Левадия" победила нарвитян

Пайдесцы не потерпели еще ни одного поражения в чемпионате Эстонии - 16 очков. По пятам их преследует "Левадия" (15), обыгравшая дома нарвский "Транс" - 3:2 (2:0). В середине второго тайма бело-зеленые вели в счете 3:0, но позволили сопернику сократить разрыв до минимума.