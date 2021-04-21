21.04.2021, 09:25
СЕГОДНЯ: Сумеет ли нарвский "Транс" огорчить "Левадию"?
Foto: Oliver Tsupsman
21 апреля будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по футболу. Единоличный лидер первенства "Пайде" принимает дома "Калью" (начало в 19:30).
В предыдущем туре "Пайде" сокрушил "Левадию" - 4:0, а "Калью" неожиданно проиграл пярнускому "Вапрусу" - 0:1.
Занимающая второе место в турнирной таблице "Левадия" принимает нарвский "Транс" (20:00).
Накануне действующий чемпион "Флора" потеряла первые очки в нынешнем сезоне, сыграв в гостях вничью с вильяндиским "Тулевиком" - 3:3. В другом матче таллиннский "Легион" победил на выезде тартускую "Таммеку" - 1:0.