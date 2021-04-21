СЕГОДНЯ: Сумеет ли нарвский "Транс" огорчить "Левадию"?

В предыдущем туре "Пайде" сокрушил "Левадию" - 4:0, а "Калью" неожиданно проиграл пярнускому "Вапрусу" - 0:1.

Накануне действующий чемпион "Флора" потеряла первые очки в нынешнем сезоне, сыграв в гостях вничью с вильяндиским "Тулевиком" - 3:3. В другом матче таллиннский "Легион" победил на выезде тартускую "Таммеку" - 1:0.