21.04.2021, 22:00
"Пайде" сделал "Калью" на 100-й минуте, "Левадия" победила нарвитян
Foto: Kenno Soo
В чемпионате Эстонии по футболу продолжает лидировать "Пайде". Подопечные Вячеслава Заховайко одержали волевую побекду над "Калью" - 2:1 (0:1). Победный мяч Сергей Мошников забил на 100-й минуте матча!
Пайдесцы не потерпели еще ни одного поражения в чемпионате Эстонии - 16 очков. По пятам их преследует "Левадия" (15), обыгравшая дома нарвский "Транс" - 3:2 (2:0). В середине второго тайма бело-зеленые вели в счете 3:0, но позволили сопернику сократить разрыв до минимума.
Накануне действующий чемпион "Флора" потеряла первые очки в нынешнем сезоне, сыграв в гостях вничью с вильяндиским "Тулевиком" - 3:3. В другом матче таллиннский "Легион" победил на выезде тартускую "Таммеку" - 1:0.
Следующий тур чемпионата страны состоится 24-25 апреля. Наибольший интерес вызвает поединок "Флоры" с "Левадией".
Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляют пайдесец Хенри Аниер и Закария Бегларишвили ("Левадия"), на счету которых по 6 забитых мячей.