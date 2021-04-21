ВИДЕО: "Зенит" шокировал "Барсу", ЦСКА победил "Фенербахче"

Накануне поездки в Москву "Фенербахче" потерял из-за коронавирусных проблем несколько игроков, но гости дали бой ЦСКА. Перед заключительной четвертью хозяева паркета уступали - 64:66, но армейцы выиграли последний отрезок с разницей 18 очков - 28:10.

Самым результативным игроком матча стал бывший форвард армейцев Нандо Де Коло, набравший 27 очков (22 из них в первой половине матча).

Второй представитель российского баскетбола "Зенит" сотворил сенсацию, победив в гостях победителя регулярного чемпионата испанскую "Барселону" - 76:74 (48:34).

Питерцы выиграли первую половину матча с перевесом 14 очков, однако опытная "Барса", которую возглавляет Шарунас Ясикявючюс, в концовке матча догнала соперника и даже вышла вперед. И все же последнее слово в этом поединке осталось за "Зенитом".

Вторые четвертьфинальные матчи пройдут 23 апреля в Москве и Барселоне. Плей-офф Евролиги проходит в серии до трех побед.