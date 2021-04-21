На вакцинацию от COVID-19 приглашаются все люди из группы риска любого возраста

Информацию о своей принадлежности к группе риска человек может получить у семейного врача или на интернет-странице Портала пациента на сайте digilugu.ee в разделе "Мои данные". Для проведения вакцинации можно записаться на прием к семейному врачу по телефону или через дигитальную регистратуру. 107 семейных врачей и все больницы добавят в систему дигитальной регистратуры свободные часы приемов в соответствии с планом поставок вакцины.

Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и они также смогут забронировать для себя время вакцинации в дигитальном регистре.

Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сказала, что, поскольку охват вакцинацией группы пожилых людей достиг примерно 70% в нескольких уездах, и семейные врачи уже успели пригласить большую часть пожилых людей из своего регистра на вакцинацию, теперь наступило время открыть возможности вакцинации для следующих групп риска и возрастных групп.

”Однако сейчас в апреле мы все еще находимся в ситуации, когда вакцина все еще поступает в страну небольшими партиями, и если у вашего семейного врача нет возможности сразу предложить вам время приема, он сможет добавить вас в список ожидания. Если в дигитальной регистратуре нет возможности забронировать свободное время вакцинации, необходимо отслеживать как местные, так и национальные СМИ, а также каналы социальных сетей больниц, через которые больницы оповещают о возможности бронирования времени вакцинации”, — добавила Парв.