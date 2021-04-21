На вакцинацию от COVID-19 приглашаются все люди из группы риска любого возраста
Информацию о своей принадлежности к группе риска человек может получить у семейного врача или на интернет-странице Портала пациента на сайте digilugu.ee в разделе "Мои данные". Для проведения вакцинации можно записаться на прием к семейному врачу по телефону или через дигитальную регистратуру. 107 семейных врачей и все больницы добавят в систему дигитальной регистратуры свободные часы приемов в соответствии с планом поставок вакцины.
Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и они также смогут забронировать для себя время вакцинации в дигитальном регистре.
Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сказала, что, поскольку охват вакцинацией группы пожилых людей достиг примерно 70% в нескольких уездах, и семейные врачи уже успели пригласить большую часть пожилых людей из своего регистра на вакцинацию, теперь наступило время открыть возможности вакцинации для следующих групп риска и возрастных групп.
”Однако сейчас в апреле мы все еще находимся в ситуации, когда вакцина все еще поступает в страну небольшими партиями, и если у вашего семейного врача нет возможности сразу предложить вам время приема, он сможет добавить вас в список ожидания. Если в дигитальной регистратуре нет возможности забронировать свободное время вакцинации, необходимо отслеживать как местные, так и национальные СМИ, а также каналы социальных сетей больниц, через которые больницы оповещают о возможности бронирования времени вакцинации”, — добавила Парв.
”Приятно отметить, что семейные врачи приближаются к завершению вакцинации людей из групп риска. Темпы проведения вакцинации зависят от объема вакцин, которые можно заказать в центре семейных врачей”, — пояснила доктор Ли Валликиви, глава Союза семейных врачей Эстонии. ”Поскольку данные пациентов могут измениться, мы приглашаем всех пациентов старше 70 лет самостоятельно обратиться в свой Центр семейной медицины. Мы также надеемся, что те люди, которые ранее отказывались от вакцинации и теперь передумали, также свяжутся со своим Центром семейной медицины. Вакцинация групп риска защищает людей со слабым здоровьем от серьезного заболеваний, поэтому мы, как врачи, рекомендуем обязательно использовать возможность вакцинации”, — сказала доктор Валликиви.
Поскольку на настоящий момент в страну больше всего завезено вакцины от производителя Pfizer/BioNTech, именно ее чаще всего предлагают для вакцинации, в некоторых регионах используется вакцина Moderna. В последние недели было поставлено меньше вакцины AstraZeneca, поэтому в основном дозы из этого запаса используют для вакцинации второй инъекцией.
В Эстонии также начал работать специальный телефон поддержки, для помощи в процессе бронирования времени вакцинации в дигитальной регистратуре. Помощь по телефону поддержки оказывают волонтеры, человека проинструктируют шаг за шагом, пока он не найдет подходящее ему время вакцинации. Для получения помощи в бронировании времени вакцинации можно позвонить по телефону 6003 033, звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 14:00.
Как забронировать время для вакцинации:
- Вакцинация открыта для всех людей в возрасте 65 лет и старше и тех, кому в этом году исполняется 65 лет.
- На вакцинацию приглашаются все люди из группы риска.
- Проверить, относитесь ли вы к группе риска, можно на Портале пациента digilugu.ee или позвонив своему семейному врачу.
- Время вакцинации можно забронировать, позвонив своему семейному врачу или через дигитальную регистратуру, в зависимости от темпов и объемов поставок вакцины в страну.
- Дополнительную информацию о вакцинации можно получить, позвонив по телефону государственной информации 1247.
- Волонтеры также оказывают помощь в бронировании времени вакцинации через дигитальную регистратуру по телефону 6003 033, звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 14:00.