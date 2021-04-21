Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Афганистан

Цель визита — выразить поддержку союзным войскам, поблагодарить эстонских военнослужащих и обсудить с афганскими лидерами вопросы вывода союзных войск и будущего страны, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам советника президента по вопросам безопасности Пеэтера Куймета, операция в Афганистане была самой продолжительной и самой сложной военной миссией после восстановления государственной независимости.

Этим визитом президент хотела бы отметить вклад всех служивших в Афганистане военнослужащих Сил обороны Эстонии, добавил Куймет.

Эстония в составе войск НАТО участвует в миссии в Афганистане с 2003 года. За это время в Афганистане погибли 9 эстонских военных.